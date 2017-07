Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Procuradora-geral da Venezuela ordena investigação por crimes contra a humanidade

Oposição venezuelana acusa Nicolás Maduro de pretender usar a reforma para instaurar no país um regime cubano e perseguir, deter e calar as vozes dissidentes.

Por Lusa | 22:03

A procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmou esta segunda-feira que ordenou uma investigação por crimes contra a humanidade que considera terem sido cometidos após a convocatória da eleição para a Assembleia Constituinte.



"Ordenei o início de uma investigação, uma investigação criminal", disse a procuradora-geral aos jornalistas.



Luisa Ortega Díaz considerou que "tudo o que tem causado" a convocatória para a eleição para a Assembleia Constituinte, promovida pelo governo de Nicolás Maduro, como mortes, homicídios e "extorsão de funcionários públicos", configura crimes contra a humanidade.



A convocatória para a eleição foi feita em 1 de maio pelo Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com o principal objetivo de alterar a Constituição em vigor, nomeadamente os aspetos relacionados com as garantias de defesa e segurança da nação, entre outros pontos.



A oposição venezuelana acusa Nicolás Maduro de pretender usar a reforma para instaurar no país um regime cubano e perseguir, deter e calar as vozes dissidentes.



Pelo menos dez pessoas morreram, na sequência de confrontos, durante a jornada eleitoral, indicou o Ministério Público venezuelano.



Mais de cem pessoas foram mortas nos protestos antigovernamentais que têm agitado a Venezuela desde o passado dia 1 de abril.