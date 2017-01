Departamento de Justiça dos EUA não defende proibição de Trump

A Procuradora-Geral dos Estados Unidos interina, membro da administração Obama, ordenou aos advogados do Ministério Público que não defendam a proibição do Presidente Trump à entrada no país de refugiados e outros viajantes de sete países muçulmanos.



Num memorando, a Procuradora-Geral em funções, Sally Yates - que foi número dois do departamento de Justiça durante a presidência de Barack Obama e é agora a responsável judicial máxima no país até que o nomeado por Trump seja confirmado pelo Senado -, declarou que duvida da legalidade e da moralidade da ordem executiva do novo Presidente.



"A minha responsabilidade é garantir que a posição do departamento de Justiça é não só legalmente defensável, como reflete o nosso ideal do que a lei deve ser, tendo em consideração todos os factos", escreveu Yates no memorando enviado à imprensa norte-americana.









A ordem assinada na sexta-feira proibiu a entrada no país de todos os refugiados por um período mínimo de 120 dias, e de refugiados sírios indefinidamente, e a de cidadãos de sete países muçulmanos -- Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen -- durante 90 dias.



Vários juízes federais autorizaram desde então vistos temporários.



A diretiva de Yates significa que o Governo norte-americano não tem representação autorizada em tribunal em processos judiciais e outras disputas legais atualmente pendentes nos tribunais contra a ordem de Trump e sua aplicação.



Trata-se de um ato largamente simbólico, já que está previsto que o nomeado de Trump para Procurador-Geral, Jeff Sessions, seja brevemente confirmado no cargo, mas independentemente disso, expõe Yates a um eventual despedimento por Trump.



A nomeação de Sessions será votada ao início da manhã de hoje na Comissão Judicial do Senado e terá depois de ser confirmado pela totalidade do Senado antes de assumir funções.



No domingo, procuradores-gerais de 16 Estados norte-americanos, entre os quais Califórnia e Nova Iorque, condenaram a diretiva de Trump, classificando-a como inconstitucional, e comprometeram-se a combatê-la.



