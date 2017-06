Procuradora venezuelana pede afastamento de magistrados do Supremo por conspiração

As sentenças em questão (156 e 157) concediam poderes especiais ao Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para assumir funções do Poder Judicial, limitavam a imunidade parlamentar e permitiam ao STJ assumir as funções do parlamento."Não é (apenas) através de um ato de força que se conspira contra a nação, é também com sentenças. O que se procura é desmantelar o Estado", disse a procuradora aos jornalistas.Insistiu que a convocatória a uma Assembleia Constituinte feita pelo Presidente Nicolás Maduro "não é conveniente nem oportuna" para o país."É preciso segurança jurídica e não é possível desmantelar o Estado e mudar a Constituição apenas por um capricho. Os direitos dos cidadãos são a tutela judicial efetiva (...). Na sexta-feira os cidadãos acudiram ao STJ para unir-se a um recurso que introduziu contra a Constituinte e impediram-lhes a passagem", disse.A magistrada precisou que os magistrados devem ser afastados imediatamente do cargo, "porque o Estado corre perigo".