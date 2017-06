Procuradora-geral venezuelana impedida de sair do país e com contas congeladas

"O STJ é um dos primeiros atores que estão a boicotar a Constituição e não o permitirei", disse, durante uma conferência de imprensa em Caracas.A Procuradora-Geral da Venezuela respondia a uma sentença em que o STJ passava para o Provedor de Justiça, Tarek El Aissami, algumas das funções do Ministério Público, depois de o partido do Governo solicitar que seja submetida um julgamento, por denunciar violação do fio constitucional e por pronunciar-se contra a convocatória de uma Assembleia Constituinte, feita pelo Presidente Nicolás Maduro."Se analisamos o contexto que se vive no país, com a sentença [do STJ], os direitos humanos de todos os venezuelanos estão em perigo. O que o STJ fez com a Assembleia Nacional [por deliberar assumir as suas funções] agora quer fazer o mesmo com o Ministério Público. Continua a desmantelar o Estado", disse.Segundo a procuradora, está a aumentar a insegurança jurídica dos venezuelanos e, se se "implementar a Assembleia Constituinte [como pretende o Presidente, com o apoio do STJ], então qualquer organismo público intervirá e poderá privar da liberdade" qualquer pessoa", porque "alguém quer investigações penais à medida".Por outro lado, referiu-se às acusações contra manifestantes opositores, que o executivo de Nicolás Maduro diz serem "terroristas" ao serviço da extrema direita e dos Estados Unidos, a procuradora afirmou: "O que há aqui é um terrorismo de Estado, em que se perdeu o direito de manifestação, que reprimem brutalmente e julgam civis em tribunais militares".Para a procuradora, a decisão do STJ de destituir, terça-feira, um vice-procurador por este ser designado pela Procuradora-Geral "é uma provocação" de "ilegítimos magistrados", vincando que, segundo a legislação atual, apenas ela pode nomear e destituir procuradores.Por outro lado, jurou defender a "Constituição e a democracia, até com a vida" e instou os cidadãos, "investidos ou não de autoridades" a defenderem a Carta Magna, sublinhando que isso está contemplado no artigo 333 da própria Constituição.