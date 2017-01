Procurados por usarem imagem do rei em fotomontagem porno 'gay'

"Temos mandados de captura contra eles. Se não fizermos nada, outros poderão seguir-lhes o exemplo", declarou, citado pela agência de notícias francesa AFP.



"O rei representa toda a nação, e quando eles insultam o rei, estão a insultar toda a nação", sublinhou ainda.



As autoridades cambojanas pensam que dois dos suspeitos estão no Camboja e que o terceiro se encontra provavelmente na Tailândia, pelo que estão a ponderar pedir a ajuda das autoridades tailandesas.



O Código Penal cambojano pune os insultos ao rei com uma coima ou uma pena de até seis meses de prisão.



O general Khieu Sopheak, porta-voz do Ministério do Interior cambojano, confirmou que foi aberto um inquérito."Temos mandados de captura contra eles. Se não fizermos nada, outros poderão seguir-lhes o exemplo", declarou, citado pela agência de notícias francesa AFP."O rei representa toda a nação, e quando eles insultam o rei, estão a insultar toda a nação", sublinhou ainda.As autoridades cambojanas pensam que dois dos suspeitos estão no Camboja e que o terceiro se encontra provavelmente na Tailândia, pelo que estão a ponderar pedir a ajuda das autoridades tailandesas.O Código Penal cambojano pune os insultos ao rei com uma coima ou uma pena de até seis meses de prisão.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

40%

40%



60% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

40%

40%



60% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

A polícia do Camboja anunciou esta segunda-feira que procura três pessoas suspeitas de terem criado e divulgado na Internet uma fotomontagem representando o rei cambojano, Norodom Sihamoni, numa cena pornográfica 'gay'.A imagem, surgida esta semana em contas da rede social Facebook no Camboja e na Tailândia, constitui uma rara manifestação de irreverência em relação ao rei, muito respeitado no país.Os insultos ao rei são passíveis de perseguição judicial no Camboja, mas as condenações são raras e as penas em que incorrem os condenados são bastante mais leves que na Tailândia, onde as críticas à monarquia são punidas com dezenas de anos de prisão.