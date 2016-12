Procurados suspeitos de tiroteio numa festa nos Estados Unidos

Nenhuma das vítimas corre risco de vida.

Duas pessoas estão a ser procuradas nos Estados Unidos por suspeita de autoria de um tiroteio que causou pelo menos sete feridos numa festa num clube noturno, no sábado, em Madison, Carolina do Norte.De acordo com a imprensa local, que cita fontes policiais, na madrugada de sábado dois homens saíram da festa e voltaram a entrar, armados e mascarados, num local onde estavam entre 250 a 300 convidados.As autoridades receberam chamadas de pessoas feridas em vários locais próximos, mas todas elas estavam relacionadas com a dita festa.