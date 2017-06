Professor apanhado a despir aluna de 10 anos para a violar

Um professor de música de 22 anos foi preso em Palmas, capital do estado brasileiro do Tocantins, quando numa praça da cidade tentava tirar à força a roupa de uma aluna de 10 anos que já assediava há tempos. A Polícia Militar, avisada pela avó da menina de que o homem tinha marcado o encontro com a aluna, estava de sobreaviso e agiu antes dele conseguir consumar a violação, estando a arrastá-la para o meio das árvores.

Foi a avó da estudante que desconfiou de que alguma coisa estava errada ao perceber que a neta não largava o telemóvel e ficava bastante nervosa ao receber certas mensagens. Ao dar uma olhada no aparelho, a avó descobriu inúmeras mensagens do professor, onde este evidenciava a atracção sexual que sentia pela criança e mostrava que o assédio já ocorria há tempos e até na sala de aula, e decidiu avisar a polícia.

Numa das mensagens, o docente dizia à aluna que ela tinha de dançar mais vezes para ele nos intervalos das aulas, e em outras pedia-lhe para ela usar baton, pois isso deixava-a "um mulherão". O docente também lhe pedia para ela lhe enviar fotos usando roupas "à vontade", que exibissem e realçassem o corpo dela.

A pouco e pouco as mensagens foram ficando mais íntimas, revelando que o homem não suportava mais esperar para fazer sexo com a menina, e, ante a objecção da criança e alegações dela de que ele poderia conseguir outras namoradas, mais velhas do que ela, o docente escreveu "gata, eu só quero você". Quando a polícia chegou ao local do encontro, marcado em comum acordo com a avó e a polícia, o professor parecia não querer esperar mais para fazer sexo com a criança e tentava tirar-lhe a roupa ao mesmo tempo que a arrastava para uma área mais isolada cheia de árvores, enquanto a menina chorava e se debatia.

O que achou desta notícia?







84.8% Muito insatisfeito

84.8% 3.8%

3.8% 1.3%

1.3% 7.6%

7.6% 2.5% Muito satisfeito