Professor de Educação Física sufoca alunos com corda de saltar

Peter Samhammer foi detido pelas autoridades após atacar crianças.

30.09.17

Um professor de Educação Física de Fresno, no estado norte-americano da Califórnia, foi detido após ter usado uma corda de saltar para sufocar quatro alunos. As autoridades receberam uma queixa no passado dia 28, quinta-feira, e dirigiram-se à escola para investigar o caso.



Tudo se terá passado quando Peter estava a dar a aula num dos pátios exteriores da escola. O professor terá colocado a corda no pescoço dos meninos e apertado durante algum tempo antes de os deixar.



Os meninos envolvidos, com idades entre os 9 e os 11 anos, ficaram com marcas no pescoço e nos ombros devido à força que o professor colocou na manobra.



Samhammer, de 64 anos, foi detido por quatro crimes de abuso sobre crianças.