Professor de música dá flautas com esperma aos alunos

Docente trabalhava para associação que distribuiu instrumentos musicais a centenas de crianças.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 01.10.17

Centenas de alunos de várias escolas da Califórnia, nos EUA, terão recebido flautas contaminadas com sémen de um professor de música. O caso já está sob investigação policial, depois dos diretores de várias instituições terem aberto inquéritos a várias situações isoladas. Estima-se que pelo menos 13 distritos do estado californiano tenham sido afetados.

"Um professor de música distribuía flautas feitas de plástico ou de bambu aos alunos durante as aulas de educação musical. Surgiram várias acusações de que os instrumentos estavam contaminados com sémen e já tomámos medidas, notificando imediatamente os encarregados de educação", explica o superintendente da União de Escolas de Saugus.

Foi pedido aos pais que guardem imediatamente as flautas oferecidas aos filhos em sacos de plástico ou papel, entregando-as às autoridades para análise.

O suspeito, ainda não formalmente identificado pela polícia, trabalha na associação ‘Flutes Across the World’ (‘Flautas pelo Mundo’, em português), que distribui flautas decoradas por estudantes norte-americanos à alunos carenciados em todo o mundo. Terá aproveitado para contaminar as flautas para distribuição com o próprio sémen. A associação recusa comentar o caso.

"É nojento, não sei como alguém se lembra de fazer uma coisa destas. Quase que vomitei quando soube", conta o encarregado de educação de um dos alunos afetados.