Professor suspenso por filmar briga entre estudantes

Vídeo do docente a gravar cena de pancadaria na sala de aula tornou-se viral.

14:21

Um professor de uma escola secundária do Texas, EUA, foi suspenso após a divulgação de um vídeo, que mostra o docente a filmar dois alunos numa violenta cena de pancada. As imagens depressa se tornaram virais nas redes sociais.



O vídeo original foi gravado no Snapchat, mas chegou ao conhecimento da direção da instituição, onde o homem leciona, após se tornar viral no Twitter.

O vídeo conta já com 73 mil visualizações e as partilhas não param.

Em comunicado, a direção da escola afirma que o professor foi afastado até que as investigações estejam concluídas e que este é uma vergonha para a profissão pois "o papel de um docente é intervir em situações de violência entre os adolescentes".

Os alunos envolvidos na pancadaria serão também suspensos.







Mckinney High funny af pic.twitter.com/scnIXKQXMI — Chase M Bodin (@BodinWolf) February 22, 2018