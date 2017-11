Professora amarrava meninos em sacos do lixo como castigo

Polícia Civil brasileira encontrou imagens que provam maus-tratos.

O caso está a ser investigado e a Polícia vai continuar a ver as imagens de vigilância em busca de novos casos. "Pelo que colhemos no depoimento de cinco mães e da forma como as crianças se portam em relação à creche, parece que este tipo de situação era comum", revelou ainda o delegado.

Uma professora brasileira foi 'apanhada' em imagens das câmaras de vigilância da escola onde trabalhava, em Restinga, a amarrar os alunos em sacos do lixo como castigo. Os meninos têm idades entre os três e os cinco anos, revela o jornal Folha de S. Paulo.A mulher já foi afastada da escola, assim como duas estagiárias e uma professora substituta que teriam conhecimento destes maus-tratos. "Não há dúvida que isto ocorreu e iremos indiciá-las", afirmou o delegado Eduardo Lopes Bonfim à publicação.Um dos meninos terá começado a dizer à mãe que não queria ir à escola por causa do "saco do lixo". Esta progenitora falou com outras e descobriu que muitos meninos tinham a mesma queixa.