Professora apanhada pelo marido a fazer sexo com aluno menor

Mulher dava aulas numa escola cristã.

19.12.17

Uma mulher, de 29 anos, professora de uma escola cristã, foi apanhada pelo marido a fazer sexo com um aluno, de 15 anos, em Oregão, nos EUA. A mulher foi presa e está a ser acusada de violação, sodomia e venda de droga a menores de 18 anos.

Segundo os media britânicos, o tribunal teve conhecimento do relacionamento de Andrea Baber com o menor de 15 anos depois do pai da criança ter recebido um email anónimo onde perguntavam se ele sabia que o seu filho mantinha relações sexuais com a professora. No email estavam anexadas várias fotografias de Baber e do adolescente juntos na cama, de acordo com documentos do tribunal.

Chris Merrifield, polícia no Douglas County Sheriff’s Office, revelou que a relação começou em 2016, quando o estudante tinha 15 anos. Merrifield acrescentou que os encontros eram "regulares" e que a professora também vendia droga ao adolescente, de acordo com o jornal britânico The Register-Guard.

Baber está a ser acusada de violação, sodomia, venda de droga a menores de 18 anos, corrupção sexual online de uma criança e contribuição para a delinquência sexual de um menor.

Atualmente, a professora está presa na cadeia do condado de Douglas sob a possibilidade de pagar uma fiança de quase 400 mil euros e sair em liberdade.