Professora assistente faz sexo com dois alunos menores e vai presa

Jovens tinham ambos 16 anos.

13:35

Uma professora assistente foi condenada a uma pena de prisão após ter tido relações sexuais com dois alunos menores de 16 anos.



Kimberly Gersonde, de 24 anos, conheceu o primeiro jovem quando este foi buscar os irmãos mais novas à escola onde esta trabalhava, em Wisconsin, EUA. Os dois trocaram números e começaram a conversar por telefone.



À polícia, a vítima contou que os dois acabaram por ter relações sexuais, a maior parte das vezes no carro de Kimberley.



"Eu tentei acabar com ela mas foi muito difícil. Ela não me deixava em paz e passava a vida a mandar-me mensagens de texto. Tive de bloquear o número dela", contou o jovem ao jornal Sentinel.



A segunda vítima disse às autoridades que conheceu a jovem professora na escola onde esta dava aulas e foi nessa altura que os dois se começaram a relacionar sexualmente.



Kimberley enfrenta agora seis acusações por agressão e abuso sexual.