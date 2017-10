Professora coloca crianças em saco do lixo para as castigar

Docente foi afastada durante 30 dias.

Duas mães brasileiras estão a acusar uma professora de um jardim-de-infância público de Restinga, no interior de São Paulo, de colocar meninos de 3 e 4 anos num saco do lixo como castigo.

De acordo com a denúncia, a docente obrigava as crianças a entrar para dentro do saco e fechava-o enquanto os restantes meninos faziam uma contagem de 0 a 10. Se o aluno castigado chorasse, o saco era aberto.

Segundo o site brasileiro Veja, uma das mães soube do castigo porque o filho, de 3 anos, disse que não queria ir mais à escola "para não ser colocado no saco". De imediato a tutora, apresentou queixa na Polícia Civil.

Dias depois, surgiu outra denúncia. As autoridades examinaram as imagens das câmaras de vigilância e não encontraram vestígios dos castigos descritos pelas educadoras.

O caso está a ser tratado com cautela, pois, de acordo com a polícia brasileira, os depoimentos das mães apresentam contradições. No início disseram que os castigos eram aplicados na sala de aula, depois afirmaram que seria no corredor.

A professora em questão, assim com uma auxiliar, negam as acusações. Fonte escolar disse que, as mães que apresentaram queixa, tinham sido chamadas à escola devido a casos de indisciplina dos filhos.

A docente foi afastada durante 30 dias para que as autoridades possam apurar as responsabilidades.