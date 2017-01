Professora condenada a 10 anos de prisão após engravidar de aluno

No início do julgamento, Alexandria enfrentava até 99 anos de prisão. A pena máxima foi depois reduzida para 30 anos e, após acordo e confissão dos abusos, chegou aos 10 anos. O juiz responsável pelo caso, Michael McSpadden deixou um aviso antes de sentenciar Alexandria Vera: "Que lhe sirva de lição. Queremos que os nossos educadores ensinem os nossos alunos e que mantenham as mãos longe deles".



Alexandria, que tem uma filha de 4 anos de uma relação anterior, nunca escondeu a relação mesmo na escola. Uma das testemunhas, um aluno, contou ao tribunal que era habitual o colega de 13 anos apalpar a professora no recinto escolar.No início do julgamento, Alexandria enfrentava até 99 anos de prisão. A pena máxima foi depois reduzida para 30 anos e, após acordo e confissão dos abusos, chegou aos 10 anos. O juiz responsável pelo caso, Michael McSpadden deixou um aviso antes de sentenciar Alexandria Vera: "Que lhe sirva de lição. Queremos que os nossos educadores ensinem os nossos alunos e que mantenham as mãos longe deles".

O caso fez correr muita tinta em todo o mundo: Alexandria Vera, uma professora norte-americana de 24 anos, engravidou de um aluno de 13 anos, com quem "fazia sexo diariamente". A professora de inglês do oitavo ano da escola Tovall Middle School, em Houston, no estado norte-americano do Texas, manteve uma relação com o menor durante 9 meses. Foi agora condenada a 10 anos de prisão.Alexandria entregou-se às autoridades depois de uma denúncia anónima chegar à escola, a informar que uma professora tinha engravidado de um aluno. Quando a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens investigou o caso, Alexandria Vera decidiu abortar e entregar-se à polícia, em junho de 2015.Condenada por abuso sexual de menores, durante o julgamento a professora disse que ela e a vítima "se amam". Garantiu que foi apresentada à família do menor como namorada e que os pais mostraram-se "muito contentes" quando a professora lhes contou que estava grávida do filho.