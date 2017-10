Professora de língua gestual fazia sexo com aluna menor na sala de aula

Mulher de 30 anos manteve relação com adolescente durante dois meses.

14:31

Jaclyn Truman, de 30 anos, professora de língua gestual no Liceu Hagerty, em Oviedo, na Flórida, EUA, está acusada de fazer sexo com uma aluna de 15 anos em plena sala de aula.

A mulher é suspeita de manter uma relação com a adolescente há pelo menos dois meses. Antes do caso ser denunciado às autoridades, a mulher entrgou a carta de demissão na escola. Acabou por ser a menor a revelar o que tinha acontecido ás autoridades. Disse que as duas tinham mantido "relações sexuais consentidas entre cinco a seis vezes em salas de aula da escola" durante o interrogatório policial, ocorrido esta semana.

A professora acabou por se entregar ás autoridades na quinta-feira, uma vez que era procurada pela polícia da Flórida.

Jaclyn encontra-se detida em prisão preventiva, sob uma caução de 35 mil euros e aguarda início do julgamento. Esta acusada de dois crimes de abuso sexual de menor.