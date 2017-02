Professora despedida por ter sido atriz porno

O despedimento de uma professora de ciências do sexto ano, numa escola do Texas, EUA, está a causar polémica. Resa Woodward era docente na escola feminina Young Women’s STEAM Academy, do agrupamento de escolas de Balch Springs, em Dallas, mas foi despedida depois de a direção descobrir que a professora trabalhou como atriz pornográfica há mais de 10 anos.

Resa, hoje com 38 anos, participava em filmes para adultos sob o pseudónimo ‘Robyn Foster’ e foi estrela em mais de 16 películas. Há cerca de 3 anos foi editada uma compilação dos melhores momentos de Robyn Foster, mas a norte-americana só fez cinema pornográfico entre 2001 e 2004.

A professora está destroçada e lamenta que esteja a ser punida por algo que fez no passado. "Eu ensinava às minhas alunas sobre o empoderamento das mulheres. O mais triste é que se estas raparigas descobrem que eu estou a ser castigada por uma coisa que fiz há quase 20 anos, sobre a qual não tinha qualquer controlo e da qual tentei fugir, o que diz isso sobre empoderamento?", questiona Resa Woodward.

A professora explica ao Dallas Morining News que foi forçada a fazer filmes pornográficos quando vivia com um homem mais velho e tinha problemas económicos. "Eu nunca quis estar envolvida na pornografia", afirma.

Eventualmente, Resa conseguiu sair da indústria com algum dinheiros, que lhe permitiu acabar a faculdade e tornar-se professora. Achava que tinha deixado o passado longe, mas uma denúncia anónima e uma publicação nas redes sociais sobre a sua antiga carreira puseram-lhe o sonho de ensinar em risco.

Resa já pediu revisão do processo e espera que seja readmitida na escola.

