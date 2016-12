Professora grávida tem sexo com aluna

Só em março deste ano a estudante teve coragem de contar a outra professora da Escola Sir Edmund Hillary, onde Kay lecionava, o que se passava entre as duas.



O tribunal disciplinar dos professores da Nova Zelândia decidiu agora retirar à professora a licença para esta dar aulas.



A certa altura, a aluna quis terminar a relação, mas Kay ligava à menor a chorar, o que terá contribuído para a continuação do affair.

Uma docente neozelandesa g ficou impedida de dar aulas depois de se envolver com uma aluna de 17 anos.O relacionamento entre as duas começou no final de 2015 e durou vários meses. Além de terem relações sexuais, a professora, Kiri Jasmine Kay, comprava bebidas alcoólicas à adolescente e às amigas, também menores de idade.Além disso, a docente terá convidado a aluna para a sua casa, onde fez sexo com uma parceira. A menor assistiu a tudo.