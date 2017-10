Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professora morre de cancro três dias depois de casar

Katie, de 29 anos, tinha sido diagnosticada há apenas cinco semanas.

18:57

Katie Sutterby, uma professora primária de 29 anos, morreu de cancro apenas três dias depois de casar. O marido da jovem tinha planeado pedir a namorada em casamento no final deste ano mas, a descoberta de um cancro terminal nos intestinos, fez com que o casamento fosse antecipado.



A mulher tinha sido diagnosticada com cancro apenas cinco semanas antes. Rapidamente se planeou o enlace e Will, o marido, não quis perder mais tempo: no espaço de apenas duas semanas casaram em Chelmsford, no nordeste de Londres, no Reino Unido, de onde eram naturais.



O casal, que queria uma longa lua-de-mel em Paris, passou apenas dois dias num spa. Ao terceiro dia, Katie morreu. O cancro já tinha passado dos intestinos para o fígado.



"Foi totalmente inesperado, ela era completamente saudável e tinha apenas 29 anos. Era muito ativa e gostava de correr: foi ela que me fez começar a praticar corrida e a ir ao ginásio", contou Will ao jornal Essex Live.



O marido, que lembra a "extremamente positiva" Katie, lembra a "inspiração" que a mulher foi durante todo o processo de lidar com um cancro terminal: "Disseram que provavelmente teria apenas meses para viver. Ficámos devastados. Mas, nas últimas semanas, a forma tão boa com a Katie lidou com tudo foi realmente inspirador".



A família da jovem está a juntar dinheiro para doar a uma instituição local que apoia doentes de cancro. A irmã de Katie e uma amiga da família vão correr a meia-maratona de Londres e já conseguiram juntar cerca de 10 mil libras – cerca de 11 mil euros.