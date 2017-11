Professora oferece boas notas em troca de sexo

Caso foi denunciado pelos alunos nas redes sociais.

Yokasta M, uma professora de 40 anos, está detida por ter oferecido boas notas aos alunos em troca de sexo.



A mulher que dava aulas na escola em Medellín, na Colômbia, disse aos alunos que os chumbava se recusassem dormir com ela. O caso foi denunciado por um rapaz que contou aos pais o que estava a acontecer.



A professora iniciava uma conversa com os alunos de 16 e 17 anos nas redes sociais e depois enviava fotografias e vídeos sexuais explícitos pelo WhatsApp.



O caso tornou-se público quando os alunos publicaram nas redes sociais as fotografias e os vídeos que a mulher lhes enviava. "Esta é a professora Yokasta, ela diz que nos chumba se não tivermos relações sexuais com ela", pode ler-se na publicação.



Yokasta pode enfrentar 40 anos de prisão, caso seja condenada, segundo conta o jornal JosDaily.