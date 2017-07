Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professora que fez sexo com aluno em avião "foi atraiçoada"

Irmão da docente sai em sua defesa e garante que a mulher está inocente.

O irmão da professora apanhada a fazer sexo na casa de banho de um avião com um aluno, de uma escola em Bristol, Inglaterra, diz que a docente "foi atraiçoada".



Eleanor Wilson, de 28 anos, foi proíbida de dar aulas, por ter violado a ética profissional, após terem sido descobertas as alegadas relações sexuais com um aluno na casa de banho de um avião, embriagada, quando retornavam de uma viagem de estudo, em 2015.



Agora, o irmão da docente, Jethro Wilson, de 26 anos, diz que a mesma foi atraiçoada, conforme avança o jornal New Zealand Herald.



Segundo o mesmo, a irmã que está a ser investigada pela polícia, encontra-se na Marinha Real e acampada em Dartmoor, como parte do plano de treino, ao lado do novo namorado com quem está a morar.



Ao jornal britânico Daily Mail, Jethro declarou que a irmã não foi despedida mas que saiu da escola por vontade própria, devido a todos os problemas decorrentes da situação, tendo também negado todas as acusações feitas à mesma.



"Ela trabalhou tanto para ser professora, isto é lamentável porque ela já não quer sê-lo devido ao que aconteceu", contou o irmão. "Ela tomou uma bebida na Suíça e permitiu aos alunos maiores de 18 anos que tomassem também, foi apenas isso e agora é um drama", acrescentou.



Durante a investigação feita pela escola, a docente terá admitido que conheceu o estudante e que trocaram mensagens de texto. Contudo, negou terem bebido qualquer bebida alcoólica, segundo a mesma fonte.



O aluno garante que a professora lhe fez sexo oral e, depois, na casa de banho do avião, os dois fizeram sexo sem preservativo.