Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professora suspensa após entrevista sobre "rejuvenescimento vaginal"

Mulher de 37 anos contou a sua experiência a uma revista feminina.

10:38

Kim Hanson, uma professora assistente de uma escola católica, foi suspensa pelo estabelecimento após ter dado uma entrevista a uma revista feminina onde falou acerca do "rejuvenescimento vaginal" a que se submeteu.



A mulher explicou que fez este procedimento para ajudar à cura do seu problema de incontinência, ao mesmo tempo que pensou que este poderia ajudar a apimentar a sua vida sexual.



A professora inglesa, natural de Runcorn, acabou suspensa de funções na St Clement's Catholic Primary School depois da entrevista por ter deixado o diretor "enojado" com o seu conteúdo, avança o jornal The Mirror.



"Se fosse um homem a falar de cancro nos testículos ou disfunção erétil nas revistas ninguém se ia importar", afirmou Kim, citada pela publicação.



A mãe de quatro crianças, que ensinava meninos entre os quatro e os cinco anos, está agora em casa e a escola já foi alvo de críticas por ter suspenso a mulher por ter partilhado a sua cirurgia.



Kim Hanson pretende chamar a atenção para a sua condição médica e fazer com que este assunto deixe de ser tabu.