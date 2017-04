Programa de TV junta música, mulheres e masturbação

O que achou desta notícia?







Chama-se "Sing Whatever Happens" ("Cante, Aconteça o que Acontecer" em português) e trata-se de um programa de televisão japonês que envolve homens a cantar karaoke, mulheres e masturbações. Curioso?O desafio é o seguinte: o homem tem que cantar uma música, enquanto que a mulher, vestida de enfermeira, masturba o concorrente do programa. Entretanto o homem terá que se lembrar da letra da canção, algo que, mediante as circunstâncias, não deverá ser fácil.O objetivo é fazer com que os concorrentes ejaculem, no entanto se pararem de cantar por alguma razão, as meninas também param de os masturbar.