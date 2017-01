Proibição de Trump desafiada na Justiça

O recuo parcial da Casa Branca não travou, porém, os protestos e a condenação global contra uma medida por muitos considerada "racista" e "anti americana".

O estado de Washington anunciou ontem que vai avançar com um processo judicial para travar o controverso decreto do presidente Donald Trump que proibiu a entrada nos EUA de cidadãos de sete países islâmicos. "Esta medida é um insulto para as pessoas de todas as fés", justificou o governador democrata do estado, Jay Inslee.O processo judicial, que deverá ser formalizado nos próximos dias pelo procurador-geral local, é o primeiro a nível estadual, após várias queixas apresentadas a título individual durante o fim de semana, principalmente contra a detenção ou recusa de entrada nos EUA de cidadãos estrangeiros portadores de autorização de residência permanente, ou ‘carta verde’, como é conhecida.Após dois dias de caos nos aeroportos, com os serviços de imigração e a polícia a receberem ordens contraditórias, a Administração esclareceu, no domingo, que os titulares de ‘carta verde’ não são abrangidos pela proibição, levando vários congressistas democratas e republicanos a criticar abertamente o "amadorismo" da Casa Branca na implementação da medida, contribuindo para aumentar a confusão.