Projeções dão vitória a Shinzo Abe no Japão

Atual primeiro-ministro japonês deverá sair vencedor das legislativas antecipadas.

Por Lusa | 13:37

O líder do Governo japonês, Shinzo Abe, venceu hoje as eleições legislativas, segundo as sondagens à boca das urnas.



O partido conservador do primeiro-ministro pode, de acordo com as projeções citadas pelas agências internacionais de notícias, conseguir mais de 300 dos 465 lugares da câmara dos representantes do parlamento.



As últimas sondagens antes da votação já indicavam que Shinzo Abe devia garantir sem dificuldade um novo mandato à frente da terceira economia do mundo, nas legislativas antecipadas que o próprio desencadeou.



A vitória permitirá a Abe manter-se na chefia do Governo até 2021, se conquistar também a presidência do Partido Liberal Democrata no próximo verão.



O envolvimento em escândalos de favoritismo afetou a popularidade do primeiro-ministro japonês, que sofreu uma derrota histórica do partido nas eleições autárquicas em Tóquio, em julho, perante a formação da carismática governadora Yuriko Koike da capital nipónica.



Perante este cenário, Abe, de 63 anos, decidiu dissolver a Câmara dos Representantes (baixa) do parlamento mais de um ano antes da data prevista para o escrutínio.



Uma centena de milhões de eleitores foram chamados a renovar os 465 lugares da assembleia.



As assembleias de voto estiveram abertas entre as 07:00 locais (23:00 de sábado em Lisboa) e as 20:00 (12:00 de hoje) e há uma parte do eleitorado que vota antecipadamente.