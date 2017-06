Propostas de May para o Brexit são 'insuficientes'

O Conselho Europeu, como avisou o seu presidente, Donald Tusk, não é "um fórum para as negociações do 'Brexit'", estando estas nas mãos das equipas de negociadores, que se reuniram no passado dia 19 e voltam a sentar-se à mesa das negociações em julho.



A primeira-ministra britânica reafirmou hoje que a proposta de Londres é "equitativa e séria", apesar de ter apenas feito uma declaração geral perante os restantes líderes europeus.O Conselho Europeu, como avisou o seu presidente, Donald Tusk, não é "um fórum para as negociações do 'Brexit'", estando estas nas mãos das equipas de negociadores, que se reuniram no passado dia 19 e voltam a sentar-se à mesa das negociações em julho.O chefe do Governo austríaco, por seu lado, considerou haver cidadãos do seu país que ficam excluídos da proposta de Londres, adiantando que quer vê-los incluídos nas negociações.May assumiu na quinta-feira o compromisso de não expulsar cidadãos da UE após o 'Brexit' e a oferecer meios de estes regularizarem o seu estatuto.Os direitos dos cidadãos da UE e do Reino Unido que vivem em cada um dos lados do Canal da Mancha, a fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda e o acordo financeiro do "divórcio" foram formalizados como prioridades das negociações.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse esta sexta-feira que as primeiras propostas avançadas pela primeira-ministra britânica, Theresa May, sobre os direitos dos cidadãos da UE residentes no Reino Unido são "insuficientes"."É um primeiro passo, mas ainda não é suficiente", disse Juncker, à entrada para o segundo e último dia do Conselho Europeu.May apresentou na quinta-feira aos parceiros da União Europeia (UE) as linhas gerais da sua proposta para defender os direitos dos cidadãos residentes no país, uma das grandes preocupações da equipa de negociadores.