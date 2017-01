Prosseguem buscas por sobreviventes de colapso de arranha-céus

O Plasco, de 17 andares, foi construído no início da década de 1960 pelo empresário judeu iraniano Habib Elghanian.



Com o nome da empresa de plásticos de Elghanian, era o edifício mais alto da cidade naquela época.



Elghanian foi julgado por vários crimes, incluindo espionagem, e executado nos meses que se seguiram à revolução islâmica de 1979, que colocou no poder o atual poder e desencadeou a fuga da antiga comunidade judaica do Irão.



Saeed Sharifizadegan, chefe do departamento dos bombeiros de Teerão, afirmou que "o fumo é um sinal de que o fogo continua ativo sob os escombros".

Equipas de salvamento e resgate prosseguiram durante a madrugada com as buscas por sobreviventes em Teerão, depois do mais antigo arranha-céus da capital iraniana ter colapsado na quinta-feira, causando a morte de pelo menos 30 bombeiros.Inúmeros socorristas, apoiados por dezenas de camiões, procuravam hoje, entre os escombros, por vítimas, um dia depois de o histórico edifício Plasco, localizado no coração da capital iraniana, ter colapsado, na sequência de um incêndio.O edifício Plasco situa-se no centro da capital iraniana, a norte da zona do mercado, e desmoronou-se em poucos segundos, de acordo com as imagens transmitidas pela televisão estatal.