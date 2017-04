Prostituta grávida de namorado de 70 anos quer trabalhar até bebé nascer

Uma prostituta de 30 anos, grávida do namorado de 70, quer trabalhar até ao momento do bebé nascer. A jovem trabalha num rancho no estado norte-americano do Nevada, onde a prostituição é legal.

A jovem prostitui-se para poder pagar os estudos e, apesar de a gravidez não ter sido planeada, Summer e o namorado, quarenta anos mais velho, não podiam estar mais felizes com a chegada do rebento.

Summer diz, citada pelo The Sun, que nunca lhe "ocorreu parar de trabalhar" durante a gravidez, acrescentando que quer chamar a atenção para o direito das mulheres continuarem no ativo até ao final da gestação.

"Sei que estar com uma rapariga grávida é um grande fetiche sexual para muitas pessoas", revela.



"Espero que este estado faça com que o sexo seja muito mais excitante e interessante", escreveu a jovem no seu blog.

