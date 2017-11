Prostituta insatisfeita com sexo oral dá dois tiros em cliente

Homem está em estado grave.

22:15

Uma prostituta norte-americana baleou um cliente na cabeça por ter ficado insatisfeita com a qualidade do sexo oral feito por ele. O crime aconteceu em North Everett, em Washington, EUA, em outubro, mas só agora, que a Marissa Wallen, de 21 anos, foi detida, é que se soube todos os contornos da história.

A prostituta foi contratada por um homem, de 36 anos, para ter sexo. Enquanto este lhe estava a fazer sexo oral, Marissa atacou-o.

De acordo com o canal de televisão norte-americano, Kiro 7, a mulher contou às autoridades que ficou constrangida com a "técnica" do cliente e "sem saber como lhe dizer isso" decidiu livrar-se dele.

O homem foi encontrado inconsciente, três dias depois do crime. Foi levado para um hospital da região onde se encontra em estado grave.

Depois de cometido o crime, Marissa usou ainda o cartão de crédito da vítima e roubou-lhe cerca de 10 mil euros.