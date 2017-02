Protestos na Roménia contra decreto que despenaliza corrupção

Durante a manifestação, algumas pessoas agrediram a polícia, que respondeu com canhões de água.



Os protestos tiveram início na terça-feira à noite, depois de o Governo aprovar um decreto-lei de emergência para despenalizar casos de corrupção que causem danos ao Estado até 44.000 euros.



Para aqueles casos, o decreto-lei prevê uma série de procedimentos administrativos e civis para recuperar o dinheiro e castigar os responsáveis.



O decreto-lei recebeu fortes críticas dentro e fora do país e provocou os maiores protestos na Roménia desde a queda do comunismo, em 1989.



A oposição de centro-direita anunciou hoje uma moção de censura, o principal órgão judicial está a preparar um recurso contra a medida e o Presidente romeno, Klaus Iohannis, pediu a intervenção do Tribunal Constitucional.



Cerca de 150 000 pessoas, segundo a televisão pública romena, pediram esta quarta-feira, em Bucareste, a demissão do Governo social-democrata da Roménia, depois de ter aprovado na terça-feira um decreto que despenaliza alguns casos de corrupção."Retirada do decreto e demissão" e "ladrões" foram algumas das frases e expressões gritadas em uníssono por milhares de pessoas em frente à sede do Governo, enquanto outros manifestantes erguem cartazes nos quais se lia "traidor".Segundo a imprensa romena, outras milhares de pessoas manifestaram-se em várias cidades do país.