Protestos violentos no Peru após perdão a Fujimori

Troca de favores entre o presidente Kuczynski e a família do antigo autocrata causa onda de revolta.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:50

O Peru vive uma vaga de revolta depois de o presidente Pedro Pablo Kuczynski perdoar, no domingo, o antigo autocrata Alberto Fujimori, que cumpria 25 anos de cadeia por crimes de corrupção e violação dos direitos humanos durante a sua passagem pelo poder (entre 1990 e o ano 2000). O perdão está a ser visto como parte de um acordo que manteve Kuczynski na presidência.



Antes de ser eleito, em 2016, o atual presidente prometeu não perdoar Fujimori, pelo que quando no domingo anunciou o perdão milhares de pessoas invadiram as ruas. O indulto foi anunciado dias depois de Kuczynski sobreviver a um processo de destituição iniciado devido à suspeita de subornos que terá recebido da construtora brasileira Odebrecht. As abstenções de deputados de um partido liderado pelos filhos de Fujimori salvaram Kuczynski.



Fujimori suspendeu em 1992 as liberdades cívicas, encerrou o Congresso e fez uma purga de juízes críticos do regime, tendo sido condenado por corrupção e pela morte de 25 pessoas durante o combate à guerrilha de esquerda Sendero Luminoso.



Após dois dias de tumultos, Fujimori, de 79 anos, leu uma mensagem a partir da cama do hospital para agradecer o perdão e pedir desculpa, "do fundo do coração", pelos erros que possa ter cometido. Kuczynski justificou na segunda-feira o perdão como um ato de clemência com um homem doente que ajudou o país a progredir e pediu aos peruanos para "virarem a página".