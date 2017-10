Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS francês substitui secretário-geral demissionário por direção com 28 membros

Conselho nacional do partido propôs manter esta fórmula até ao congresso, que se realizará em fevereiro ou março próximos.

Por Lusa | 30.09.17

O Partido Socialista (PS) francês, que este ano perdeu a presidência e o controlo do parlamento, decidiu hoje substituir o secretário-geral demissionário, Jean-Christophe Cambadélis, por uma direção coletiva composta por 28 membros.



Reunido em Paris, o conselho nacional do partido propôs manter esta fórmula até ao congresso, que se realizará em fevereiro ou março próximos.



Um dos elementos desta direção coletiva é o senador e conselheiro da região parisiense, Rachid Temal, responsável pela coordenação e representante legal da formação.



"Há que ir ao encontro dos militantes para que o partido possa encontrar uma estratégia, uma identidade, para que seja visto pelos eleitores como a força das esquerdas que é capaz de reconquistar o poder", disse o deputado e antigo ministro da Agricultura Stéphane Le Foll.



Em agosto passado, o PS tinha proposto a realização de debates para que se recolhessem ideias para a refundação do partido.



O Partido Socialista, que governou durante 19 anos, nos mandatos de François Mitterrand (1981-1995) e François Hollande (2012-2017) desde que começou a V República, em 1958, sofreu um tombo nas duas eleições -- presidenciais e legislativas - deste ano.



O candidato socialista, Benoît Hamon, da ala mais à esquerda, apenas conseguiu seis por cento dos votos na primeira volta das presidenciais de abril.



Nas legislativas de junho, o partido perdeu o controlo do parlamento e passou de 280 a cerca de 30 lugares.



Muitos socialistas atribuíram o revés ao consideram ter sido a governação "liberal" de Hollande, enquanto outros militantes o justificaram com a crise existencial que atravessa a social-democracia na Europa.



Prova da crise é a decisão de vender a histórica sede na rua Solferino, em Paris, operação com que esperam arrecadar vários milhões de euros para compensar a quebra das ajudas públicas devido à queda eleitoral.