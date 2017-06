PSOE pede renovação e unidade à volta de Sánchez

"Queremos demonstrar que há uma alternativa e um projeto de esquerda capaz de conectar com a maioria progressista", disse López, que agora foi recuperado pela lista de Sánchez.Na primeira fila do congresso, perto do novo líder, estiveram os dois últimos secretários-gerais José Luis Rodríguez Zapatero e Alfredo Pérez Rubalcaba, ambos apoiantes de Susana Díaz, em quem os 'barões' e o aparelho socialista apostaram nas primárias.A presidente da maior das Comunidades Autónomas espanholas, a Andaluzia, assegurou, num tom de reconciliação, que o PSOE sai "fortalecido do congresso", aceitando que Sánchez forme a Comissão Executiva como quiser."Vai-me parecer bem a equipa que for eleita porque [Pedro Sánchez] vai querer rodear-se dos melhores, para que o PSOE volte a ser alternativa de Governo em Espanha", disse Díaz, que ficou sentada na 12.ª fila do congresso.O presidente dos socialistas da Estremadura espanhola, Guillermo Fernández Vara, que apoiou Díaz nas primárias e agora está nas listas de Sánchez mostrou-se esperançado que os cidadãos, em particular os que já votaram nos socialistas no passado, voltem a "sintonizar à radio PSOE", numa nova fase.Vários barões e líderes regionais que apoiaram Susana Díaz nas primárias decidiram não se pronunciar na abertura da assembleia.Algumas personalidades políticas europeias, através de mensagens vídeo, fizeram uma intervenção a saudar a nova etapa dos socialistas espanhóis.Foi o caso do primeiro-ministro português, António Costa, que desejou "bom trabalho, um grande congresso e força para o PSOE", e afirmou que, num momento em que "tantos querem levantar muros e construir fronteiras, a Europa é mais necessária do que nunca no mundo, e os socialistas mais necessários do que nunca na Europa".No congresso que termina no domingo, Pedro Sánchez vai tentar unir um partido dividido e transformá-lo numa alternativa ao Governo de Mariano Rajoy.O novo secretário-geral voltou a ser reeleito nas primárias realizadas em maio, depois de se ter demitido do cargo em 01 de outubro do ano passado, na sequência do 'chumbo', por uma maioria de dirigentes nacionais, que na altura controlavam a comissão executiva, da sua estratégia de recusar determinantemente um Governo do PP (Partido Popular, de direita).Os socialistas acabaram então por viabilizar o governo de Mariano Rajoy, ao absterem-se na votação no parlamento.Pedro Sánchez pretende "refazer" as relações com os "históricos" e "barões" do partido que ficaram "debilitados", depois de terem decidido apoiar a "candidatura perdedora" de Susana Díaz.O líder quer um PSOE "mais aguerrido e persuasivo", a pensar principalmente no eleitorado que nos últimos anos fugiu para o partido de extrema-esquerda Podemos.O novo secretário-geral não tem escondido que se quer "inspirar no exemplo de Portugal", onde o Partido Socialista conseguiu formar um Governo com o apoio parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda.