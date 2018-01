Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Publica foto com melhor amiga momentos antes de a matar

Jovem de 18 anos foi estrangulada com um cinto.

10:58

Cheyenne Rose Antoine tirou uma 'selfie' com a melhor amiga Brittney Gargol, horas antes de a assassinar com o cinto que usava à cintura no momento em que tirou a fotografia.



O sorriso estampado na cara das duas amigas não fazia prever o que se iria passar a seguir: Brittney, de 18 anos, apareceu inconsciente e com graves lesões numa estrada. Ao lado do corpo, estava o cinto da melhor amigo.



O caso passou-se em Saskatchewan, no Canadá e remonta a março de 2015. As autoridades desconfiaram desde o princípio que o acessório tenha sido usado como arma do crime para matar a jovem e garantem que a fotografia - publicada no Facebook horas antes - foi um dado essencial para a investigação.



Esta semana, Cheyenne, de 21 anos, foi condenada a sete anos de prisão após se declarar culpada pela morte da melhor amiga.



Em tribunal, foram apresentadas provas de que Cheyenne tinha estado a consumir álcool e drogas na noite em que assassinou Brittney. A autópsia revelou que a jovem morreu estrangulada.



De acordo com a imprensa norte-americana, as duas amigas tinham ido sair à noite juntas no dia em que se deu o assassinato. Apesar de alegar não ter memória de como matou a amiga, Cheyenne confessou ter sido ela a autora do crime.