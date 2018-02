Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pugilista de 31 anos morre após vencer combate

Anúncio da morte de Scott Westgarth foi dado pelo seu agente.

11:02

O pugilista Scott Westgarth morreu, esta segunda-feira, depois de vencer um combate em Doncaster, Inglaterra. O inglês, de 31 anos, lutou contra Dec Spelman no passado sábado, no final chegou ainda a falar com a imprensa mas acabou por ser hospitalizado por não se sentir bem.



"Deus te abençoe. Um jovem perder a vida a fazer aquilo que gosta, não tenho palavras", escreveu o agente de Scott, Stefy Bull.



O inglês ganhou sete dos dez combates profissionais e foi o primeiro a derrotar Dec Spelman, segundo avança o Daily Mail.



Não se sabe ainda as causas da morte do pugilista.