Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont admite “solução alternativa” para a Catalunha

Ex-líder do governo catalão diz que “é possível uma solução diferente da independência”.

Por Ricardo Ramos | 08:42

O ex-presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, admitiu ontem "uma solução alternativa à independência" e disse que "sempre defendeu um acordo com Espanha", em mais uma reviravolta na postura que defendeu publicamente nos últimos meses.



"Estou e sempre estive disposto a aceitar a realidade de outra relação com Espanha", afirmou Puigdemont em entrevista ao jornal belga ‘Le Soir’. Questionado sobre se é possível "uma solução diferente da independência", respondeu sem rodeios: "É sempre possível. Trabalhei durante 30 anos para conseguir um novo ‘encaixe’ da Catalunha em Espanha", afirmou.



O jornalista insistiu e quis saber se Puigdemont se revia no velho mote da ‘independência ou morte’. "Nunca. Continuo a defender um acordo com Espanha", frisou, antes de acusar o governo do antigo primeiro-ministro popular José María Aznar de estar na origem da atual crise separatista devido à anulação pelo Tribunal Constitucional, em 2010, de vários artigos do Estatuto de Autonomia da Catalunha aprovados pelos parlamentos catalão e espanhol.



"Sabe quantos deputados independentistas havia na altura no Parlamento da Catalunha? Catorze num total de 135. Agora são 72. O responsável pelo crescimento do independentismo foi, em primeiro lugar, o Partido Popular", acusou o líder destituído do governo catalão.



Sobre a sua fuga para Bruxelas, Puigdemont explicou que, se tivesse ficado e promovido uma resistência institucional, "isso poderia ter desembocado em violência por parte do Estado espanhol". "Não queria arriscar ser o motivo ou a desculpa para que o Estado recorresse à violência", afirmou.



Já sobre o mandado europeu de detenção de que é alvo, voltou a criticar a "absoluta falta de independência judicial" em Espanha e reiterou que arrisca ser condenado a uma pena de 30 anos de cadeia "por cumprir um programa eleitoral que nunca escondi".



PORMENORES

Falta de preparação

O porta-voz da Esquerda Republicana da Catalunha, Sergi Sabrià, admitiu ontem, em jeito de autocrítica, que o governo catalão "não estava preparado para desenvolver a República".



‘Juntos pela Catalunha’

O partido PDeCat, de Carles Puigdemont, registou ontem a coligação ‘Juntos Pela Catalunha’, pela qual o ex-presidente do governo catalão pretende concorrer às eleições autonómicas de 21 de dezembro.



Ingerência estrangeira

A ministra espanhola da Defesa, María Dolores de Cospedal, confirmou que grupos russos e venezuelanos levaram a cabo campanhas de propaganda e desinformação nas redes sociais para promover a independência da Catalunha como forma de "desestabilizar" Espanha e a União Europeia.