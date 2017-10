Governo espanhol avança com suspensão da autonomia da Catalunha

Madrid tinha dado até às 10 horas desta quinta-feira uma oportunidade ao executivo catalão antes de ativar o artigo 155.

09:04

O Conselho de Ministros reúne no próximo sábado para aplicar o artigo 155 da Constituição espanhola que suspende a autonomia da Catalunha.



O presidente do Governo catalão insistiu esta quinta-feira que "a suspensão [da declaração de independência] continua em vigor", mas ameaça votar formalmente essa independência no parlamento regional se Madrid avançar com a suspensão da autonomia regional.





























































Numa carta em que responde ao Governo espanhol, Carles Puigdemont assegura que, "se o Governo do Estado [espanhol] persiste em impedir o diálogo e continua a repressão", o parlamento regional "poderá proceder, se estima ser necessário, votar a declaração formal de independência que não votou no dia 10" de outubro.





"Si el Gobierno persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament podrá votar la independencia" https://t.co/2d5Of5Cbgu — EL PAÍS (@el_pais) 19 de outubro de 2017







A carta foi conhecida 10 minutos antes de acabar o prazo que o governo espanhol estipulou ao presidente catalã para reflectir se declara independência ou não.

De recordar que o governo de Rajoy tinha ameaçado a região da Catalunha com o artigo 155 que suprime a autonomia de uma comunidade.

Madrid tinha dado na segunda-feira uma "última oportunidade", até as 10h00 (09h00 de Lisboa) desta quinta-feira, ao executivo catalão antes de ativar o artigo em questão.



Em atualização