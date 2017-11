Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont cabeça de lista nas eleições da Catalunha

Jordi Sánchez, detido por sedição, é o número dois.

Por Ricardo Ramos | 08:34

O ex-presidente do governo da Catalunha, Carles Puigdemont, refugiado na Bélgica e procurado pela Justiça espanhola por rebelião, sedição e desvio de fundos, vai liderar a lista do seu partido às eleições autonómicas de 21 de dezembro.



Puigdemont, que já garantiu que tenciona apresentar-se no parlamento autonómico para tomar posse no caso de ser eleito deputado, terá como número dois na lista ‘Juntos pela Catalunha’ o presidente da Associação Nacional Catalã, Jordi Sánchez, preso preventivamente há um mês por sedição devido ao seu papel na organização do referendo ilegal sobre a independência.



Entretanto, numa altura em que se acumulam as denúncias sobre a ingerência russa na Catalunha, Puigdemont deu ontem uma entrevista ao canal russo RT, na estreia do novo programa apresentado pelo ex-líder independentista escocês Alex Salmond.