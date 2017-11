Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont com tratamento VIP na Bélgica

Procurador belga pediu garantias de que direitos dos líderes catalães serão respeitados.

Por Francisco J. Gonçalves | 06:00

A Bélgica alertou ontem que dará a Carles Puigdemont um tratamento especial "devido aos factos pelos quais é solicitada a extradição" do ex-presidente catalão e dos quatro ex-conselheiros que se refugiaram com ele em Bruxelas para fugir à prisão.



O procurador belga Jean-Marc Meilleur faz o alerta num pedido de informações para saber se "a extradição não poderia constituir uma infração dos direitos fundamentais" dos imputados. Meilleur pergunta, por isso, a Espanha em que prisão serão detidos Puigdemont e os ex-conselheiros e em que condições.



As questões, que denotam desconfiança quanto ao sistema legal e prisional de Espanha, surgiram no dia em que o juiz belga que examina o caso dos líderes catalães adiou para dia 4 de dezembro o depoimento dos acusados.



O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, acusou entretanto a secretária-geral da ERC, Marta Rovira, de mentir de forma "vergonhosa" ao afirmar que o governo espanhol ameaçou com "violência extrema e mortos nas ruas" se o processo separatista catalão não fosse suspenso.