Puigdemont contrata antigo advogado da ETA

Paul Beckhaert confirmou que vai defender o ex-presidente da Catalunha.

19:50

O advogado belga Paul Beckhaert, que já representou vários membros da ETA, confirmou à agência Reuters que foi contratado pelo ex-presidente do governo da Catalunha, Carles Puigdemont.

"Confirmo que Puigdemont me contratou hoje, mas não posso dizer o que ele pediu por segredo profissional, ainda não posso dizer nada sobre o asilo, amanhã haverá uma conferência de imprensa sobre o assunto", disse Paulo Beckhaert.

De acordo com o jornal catalão El Periódico, o ex-presidente da Catalunha está em Bruxelas, numa altura em que os responsáveis pela declaração de independência da Catalunha foram acusados formalmente por Espanha de rebelião e sedição.

Recorde-se que esta visita acontece apenas um dia depois do secretário de estado para as migrações e asilo da Bélgica ter mostrado abertura para uma eventual oferta de "asilo" a Puigdemont e a qualquer catalão que se sentisse ameaçado.



No entanto, tal possibilidade foi, posteriormente, negada pelo primeiro-ministro belga, Charles Michel.