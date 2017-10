Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont descarta eleições antecipadas

Presidente catalão remete para o ‘parlament’ decisão sobre reação à aplicação do artigo 155.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente do governo autónomo da Catalunha, Carles Puigdemont, previa anunciar ao início da tarde de ontem eleições regionais antecipadas, mas cancelou tudo à última hora.



Acabou por falar no ‘parlament’ (parlamento catalão) pelas 16 horas, mas já não para falar de eleições e sim para deixar nas mãos dos deputados a reação a Madrid, que Puigdemont culpou pela ausência de uma solução dialogada para a crise, que escalou após o referendo separatista de 1 de outubro.



Puigdemont explicou que não convocou eleições por não ter garantias do PM espanhol, Mariano Rajoy, sobre a não aplicação do artigo 155, que suspenderá a autonomia catalã. Aliás, tramitou ontem no Senado a aplicação do artigo. "Não há intenção de travar a repressão", afirmou Puigdemont, frisando que cabe ao ‘parlament’ decidir a resposta a dar.



O que se seguiu foi um plenário parlamentar tenso, no qual a oposição, tanto o Cidadãos, como os socialistas catalães e o PP da Catalunha acusaram Puigdemont de irresponsabilidade e de se apropriar das instituições catalãs enquanto os grupos nacionalistas exigiram a declaração de independência para respeitar os resultados do referendo de dia 1.