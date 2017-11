Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont desmente asilo e aceita eleições

Líder destituído do governo catalão exige “garantias de julgamento justo” para regressar.

Por Ricardo Ramos e F.J.G. | 06:00

O presidente do governo destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, garantiu ontem que não tencionava pedir asilo político na Bélgica e que só regressaria a Espanha se recebesse "garantias de julgamento justo", mas, à hora do fecho desta edição, circulavam notícias contraditórias sobre o seu paradeiro, com várias fontes a garantirem que permanecia em Bruxelas e outras a afirmarem que teria apanhado um avião de regresso a Barcelona.



O líder catalão, que segunda-feira viajou sem aviso prévio para Bruxelas, terá apanhado o o voo na companhia de vários ex-membros do seu governo que tinham viajado com ele para a capital belga.



Puigdemont explicara horas antes que deixou a Catalunha devido à "perseguição" da Justiça espanhola e que escolheu a capital belga "por ser o coração da Europa".



Denunciou ainda o "défice democrático" em Espanha e acusou: "A Justiça espanhola persegue ideias e não crimes". Prometeu ainda que respeitará o resultado das eleições de dezembro, às quais aceitou concorrer, e desafiou Madrid a dizer se fará o mesmo se as forças nacionalistas vencerem novamente.



Puigdemont e os restantes membros do governo destituído foram, entretanto, intimados a depor amanhã e sexta-feira como imputados por sedição e outros delitos, o que poderá explicar a sua decisão de regressar.



Separatistas mantêm maioria e ‘sim’ sobe

Uma nova sondagem revela que a coligação independentista Juntos Pelo Sim venceria as eleições com entre 60 a 63 deputados. Somando os votos dos radicais da CUP, que deverão eleger 8 ou 9 deputados, o bloco separatista repetiria a maioria no Parlamento (68 lugares), embora não em número de votos (45,9%).



Questionados sobre a independência da Catalunha, 48,7% responderam ‘sim’, uma subida de 7,6% em relação a junho.



Tribunal suspende independência

O Tribunal Constitucional espanhol suspendeu de forma cautelar a declaração de independência aprovada sexta-feira pelo Parlamento Autonómico e recordou à presidente daquela câmara, Carme Forcadel, e aos membros da Mesa que "tinham o dever" de impedir a votação.



PORMENORES

Forcadel imputada

A presidente do Parlamento Autonómico catalão, Carme Forcadel, e os restantes membros da Mesa foram intimados a prestar depoimento como imputados perante o Supremo Tribunal na sexta-feira.



Mossos alvo de buscas

A Guardia Civil fez ontem buscas na sede dos Mossos d’Esquadra e noutras seis instalações da polícia catalã para obter cópias dos registos das comunicações efetuadas no dia do referendo ilegal, incluindo as ordens emitidas pelo comandante daquela força, Josep Lluís Trapero.