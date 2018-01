Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont invoca imunidade parlamentar

Líder catalão pede ao presidente do Parlamento para aplicar regra que protege deputados eleitos.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Oex-presidente catalão Carles Puigdemont, refugiado em Bruxelas, pediu esta segunda-feira "amparo" ao novo presidente do Parlamento regional para fazer cumprir os seus direitos como deputado e candidato e garantir-lhe imunidade, a fim de não ser detido se for esta terça-feira ao Parlamento para ser eleito presidente da Catalunha. Puigdemont pede ainda a Roger Torrent que a sessão desta terça-feira não seja adiada.



Em carta a Torrent, o líder catalão alega que a imunidade de deputado eleito significa que só pode "ser detido em caso de flagrante delito". Pede, por isso, que o presidente do Parlamento ignore a decisão do Tribunal Constitucional (TC), que decidiu que Puigdemont só pode ser empossado com uma autorização prévia do juiz Pablo Lllarena, do Supremo Tribunal espanhol. Acontece que isso implica a sua apresentação no tribunal, com o consequente risco de ser detido por delitos relacionados com a declaração unilateral de independência da Catalunha.



O ex-presidente catalão acatou inicialmente a decisão do TC, mas na segunda-feira voltou atrás e pediu, por isso, a Torrent que "adote as medidas necessárias para salvaguardar os direitos e as prerrogativas do Parlamento e dos seus membros".



Cabe agora a Torrent e à Mesa do Parlamento, decidir se mantém a realização do plenário parlamentar, se o adia ou opta pela suspensão.



Fotografias para despistar polícia

Como fez aquando da fuga para Bruxelas, Carles Puigdemont usou na segunda-feira o Instagram para criar incerteza na polícia espanhola, que tem ordem para o prender. Partilhou fotografias de Barcelona, dando a entender que já está na cidade para ser investido presidente da Catalunha.



Juiz recusa libertar Junqueras e Sánchez

O juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal espanhol, recusou na segunda-feira as licenças pedidas pelo ex-vice-presidente catalão Oriol Junqueras e por Jordi Sànchez para assistir, esta terça-feira, no parlamento regional, à sessão de investidura do novo presidente da Catalunha. Llarena mantém, pois, a decisão de 12 de janeiro e reitera que Junqueras, Sànchez e ainda Joaquin Forn podem sempre delegar o voto noutro deputado enquanto estiverem na prisão.



PORMENORES

Piqué critica Espanha

O central do F.C. Barcelona Gerard Piqué criticou o governo espanhol por considerar que "os resultados das eleições [na Catalunha] não estão a ser respeitados".



Exilados renunciam

Os líderes separatistas refugiados em Bruxelas, com exceção de Puigdemont, renunciaram aos cargos de deputados. Lluís Puig Gordi e Clara Ponsati, do Juntos pela Catalunha, e Meritxel Serret, da ERC, abdicaram para garantir que são substituídos e a maioria separatista se mantém no Parlamento catalão.