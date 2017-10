Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont não aceita destituição e acusa Rajoy de contrariar os cidadãos

Presidente do governo catalão fez uma declaração institucional.

13:44

O presidente do governo catalão, Carles Puidgemont realizou uma declaração institucional este sábado às 14h30 (13h30 em Lisboa) desde a sede do executivo regional.



"O governo espanhol tomou decisões contrárias à vontade dos catalães", sublinhou Puigdemont, salientando que o passado dia de sexta-feira se revelou histórico "porque o parlamento da Catalunha cumpriu com aquilo que os catalães votaram no dia 27 de setembro".



Carles Puigdemont pediu ainda aos catalães para fazerem uma "oposição democrática" às ordens do governo espanhol.



"Numa sociedade democrática são os parlamentos que escolhem os seus presidentes", disse Carles Puigdemont numa declaração oficial gravada previamente e transmitida em direto pelas televisões espanholas.



Puigdemont sublinha que a sua vontade é "continuar a trabalhar" e pede a todos os catalães "paciência, perseverança e perspetiva".



Na sexta-feira, depois de o parlamento regional declarar a independência da Catalunha, o governo de Puigdemont reuniu-se para tomar as primeiras decisões, apesar de o Governo central espanhol o ter destituído com a aplicação do artigo 155 da Constituição de Espanha, dissolvendo o parlamento catalão e convocando eleições para a região 21 de dezembro.



Os membros do Governo catalão não pretendem acatar a sua destituição e estão a preparar os passos seguintes à resolução de independência da Espanha tomada, na sexta-feira, pelo parlamento da Catalunha.



Sobre a mesa, segundo fontes consultadas pela agência de notícias espanhola EFE, está a análise de vários cenários, incluindo a possibilidade de eleições "constituintes" para antes do final do ano.



Na resolução de independência votada na sexta-feira, o parlamento exortou o governo catalão a aprovar os decretos e resoluções que sejam necessários para desenvolver a lei da transitoriedade legal - que criaria um quadro jurídico catalão -, que foi suspensa pelo Tribunal Constitucional.



Enquanto isso, o Ministério Público está a finalizar a sua queixa por crime de rebelião contra os arquitetos da declaração de independência aprovada pelo parlamento catalão, sendo que a ação criminal afetará, pelo menos, os membros do Governo e da mesa parlamentar que permitiram a votação.



O parlamento regional da Catalunha aprovou na sexta-feira a independência da região de Espanha, numa votação sem a presença da oposição, que abandonou a Assembleia Regional e deixou bandeiras espanholas nos lugares que ocupavam.



Quase ao mesmo tempo, em Madrid, o Senado aprovava a intervenção na autonomia catalã, tendo o Governo espanhol reunido em seguida para aprovar as medidas para restituir a legalidade institucional na região.



O Governo central anunciou ao fim do dia de sexta-feira a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o Governo catalão, entre outras medidas.