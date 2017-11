Puigdemont recusa-se a aparecer perante a Audiência Nacional espanhola

Advogado do ex-presidente do governo da Catalunha acredita que este "não terá um julgamento justo" em Espanha.

Líder do Partido Liberal Democrata venceu as eleições antecipadas de 22 de outubro.

Cm ao Minuto

Homem de 27 anos entrava em contacto com as vítimas no Twitter e matava-as no primeiro encontro.