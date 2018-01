Puigdemont obrigado a beijar bandeira de Espanha

Ex-presidente do governo regional da Catalunha foi confrontado por um jovem.

Algun dia entendran que no tenim cap problema amb Espanya ni amb la seva bandera. La batalla és contra qui exerceix el poder despòticament. La democràcia és més important que totes les fronteres, totes les banderes i totes les constitucions https://t.co/IIMbicLt43 — Carles Puigdemont (@KRLS) January 23, 2018

Carles Puigdemont foi confrontado por um jovem espanhol num centro comercial em Copenhaga, na Dinamarca, que o obrigou a beijar uma bandeira de Espanha.O ex-presidente do governo regional da Catalunha, que estava a tomar o pequeno-almoço, cumpriu o desafio. "Não tenho problema nenhum com isso", disse antes de dar o beijo.Esta situação foi publicada no YouTube e amplamente noticiada pelos media espanhóis. "Em Espanha o que te espera é a cadeia", refere o jovem, identificado como Víctor Moreno, no final das imagens.Puigdemont comentou, mais tarde, no Twitter: "A batalha é contra quem exerce o poder despoticamente. A democracia é mais importante que todas as fronteiras, todas as bandeiras e todas as constituições", escreveu.