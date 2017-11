Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont pede lista independentista única

Líder deposto do executivo catalão que repetir coligação com a ERC, mas ex-parceiros estão reticentes.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O presidente deposto do executivo catalão, Carles Puigdemont, apelou ontem à formação de uma lista independentista unitária com vista a "derrotar o unionismo" nas eleições autonómicas de 21 de dezembro, mas os seus ex-parceiros da ERC estão indecisos e impõem condições. O prazo para inscrever uma potencial coligação termina já na terça-feira.



Puigdemont, que está refugiado em Bruxelas desde a passada segunda-feira e enfrenta um mandado europeu de detenção por se ter recusado a prestar declarações na audiência nacional em Madrid, na quinta-feira, recorreu às redes sociais para apelar à "união dos democratas" catalães numa lista independentista única para concorrer às eleições.



O deposto líder da Generalitat pretende, desta forma, pressionar os ex-parceiros da Esquerda Republicana a repetir a coligação Juntos Pelo Sim, juntando-lhe, eventualmente os separatistas radicais da CUP, mas a proposta foi acolhida com certa frieza na ERC, que ontem, em reunião extraordinária do seu Conselho Nacional, colocou condições para aceitar uma nova coligação, nomeadamente, a inclusão de todos os partidos que rejeitam a aplicação do Artigo 155. Isso abriria a porta, não só à CUP, mas também a pequenos grupos pró-independência como os Demòcrates ou o Mès, e ainda a partes do En Comú Podem - a versão catalã do Podemos - e do movimento Catalunya em Comú, que apoia a presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau.



Entretanto, Puigdemont e os quatro ex-conselheiros da Generalitat que estão com ele em Bruxelas deverão ser ouvidos nos próximos dias pela Justiça belga, na sequência do mandado europeu de detenção feito na sexta-feira pela juíza Carmen Lamela, da audiência nacional espanhola. Caberá depois ao juiz decidir se ficam detidos ou saem em liberdade até à tramitação do processo, que é passível de recurso e pode prolongar-se até 90 dias.