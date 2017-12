Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont pede que o deixem voltar à Catalunha

Ex-líder catalão quer liderar o próximo governo e diz estar disponível para ouvir “qualquer oferta” de Rajoy.

Por Ricardo Ramos | 07:37

O líder separatista catalão Carles Puigdemont, refugiado em Bruxelas desde outubro, apelou este sábado ao governo espanhol para permitir o seu regresso à Catalunha para tomar posse como presidente do futuro executivo e disse estar disponível para ouvir "qualquer oferta" do PM Mariano Rajoy, mesmo que não inclua a independência.



"Quero regressar à Catalunha o mais brevemente possível. Gostava de poder voltar hoje mesmo. Seria uma boa notícia para Espanha", afirmou Puigdemont em entrevista à Reuters na capital belga.



Questionado sobre se gostaria de estar presente na sessão inaugural do próximo Parlamento Autonómico, no final de janeiro, respondeu: "Seria natural que o fizesse. Se não permitirem o meu regresso para ser investido como presidente do governo, isso é que seria uma anormalidade do sistema democrático espanhol", defendeu o líder separatista, acrescentando: "Sou o presidente do governo autonómico e continuarei a sê-lo se o Estado espanhol respeitar os resultados das eleições."



O Cidadãos, de Inés Arrimadas, foi o partido mais votado nas eleições autonómicas da passada quinta-feira, mas os partidos separatistas conquistaram a maioria absoluta no Parlamento e já garantiram que tencionam formar governo.



Puigdemont é alvo de um mandado de detenção por sedição, rebelião e desvio de fundos públicos por causa da organização do referendo ilegal de 1 de outubro e teme ser detido assim que voltar a entrar em território espanhol.



Na sexta-feira pediu um encontro bilateral com o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy "em qualquer país da Europa" e ontem reiterou a sua disposição para negociar e ouvir "qualquer oferta" de Madrid, "mesmo que esta não inclua a independência". Rajoy, recorde-se, avisou que só aceita negociar "dentro da lei e da Constituição".



PORMENORES

Decisão em breve

O advogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, admitiu ontem que a única possibilidade de o seu cliente ser investido como chefe do governo catalão "é regressar", arriscando a prisão. "É uma decisão política que deve ser tomada nos próximos dias", acrescentou.



18 na mira da Justiça

Puigdemont é um dos 18 deputados separatistas eleitos na quinta-feira que estão a contas com a Justiça espanhola. Três deles estão detidos preventivamente e outro cinco, incluindo Puigdemont, estão refugiados em Bruxelas.