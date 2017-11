Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont pode pedir cela individual se for extraditado

Puigdemont ingressará na prisão de Estremera, nos arredores de Madrid, caso seja decidida a extradição.

Por Lusa | 20:45

O presidente destituído do Governo da Catalunha, Carles Puigdemont, que presta na sexta-feira declarações em Bruxelas no âmbito do mandado de detenção europeu, pode pedir uma cela individual numa prisão nos arredores de Madrid, caso seja decidida a extradição.



As autoridades belgas pediram informações a Espanha sobre o sistema penitenciário e a juíza Carmen Lamela, da Audiência Nacional, comunicou que, caso se concretize a extradição, Puigdemont ingressará na prisão de Estremera e que o ex-presidente do Governo catalão poderá também optar por partilhar uma cela com os quatro ex-conselheiros que também fugiram para Bruxelas.



Localizada a 70 quilómetros de Madrid, Estremera, inaugurada em 2008, é uma das penitenciárias mais avançadas de Espanha, na qual se encontram detidos em prisão preventiva os ex-membros do Governo da Catalunha destituído, depois de decisão da magistrada judicial da Audiência Nacional.



No caso das mulheres que pertenceram ao Governo de Puigdemont e que também se refugiaram na capital belga, a agência EFE revelou ainda que podem ser encaminhadas para um centro penitenciário da Comunidade de Madrid, previsivelmente em Alcalá Meco, onde se encontram já detidas duas ex-conselheiras.



O Governo catalão, exonerado por Madrid, organizou um referendo de autodeterminação considerado ilegal pelo Estado espanhol, tendo o parlamento da Catalunha aprovado a independência da região em 27 de outubro último.



No mesmo dia, o executivo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), apoiado pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, decidiu a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o governo catalão.



A Audiência Nacional decretou a prisão incondicional para oito ministros regionais demitidos que prestaram declarações nesse dia, entre eles o vice-presidente do Governo regional, Oriol Junqueras.



A justiça espanhola emitiu no dia seguinte mandatos europeus de detenção aos membros do executivo regional que não se apresentaram para prestar declarações.



Também em Madrid o Supremo Tribunal espanhol decidiu colocar seis deputados regionais, entre eles a presidente do parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, em vigilância policial.



Em finais de outubro, Carles Puigdemont, e outros membros do Governo destituído viajaram para Bruxelas.



O Ministério Público acusa os 14 antigos membros do executivo catalão, entre os quais Puigdemont, e seis deputados regionais, incluindo a presidente do parlamento, dos delitos de rebelião, sedição e desvio de fundos, arriscando-se a penas que vão até 30 anos de prisão.



Governo espanhol afirma que não responsabiliza Rússia por notícias falsas

A diplomacia espanhola afirmou hoje que não responsabiliza o Governo russo pela difusão de notícias falsas nas redes sociais sobre a crise na Catalunha, depois de Moscovo ter acusado Madrid de "histeria" antirrussa.



Na segunda-feira, o ministro dos Assuntos Exteriores espanhol, Alfonso Dastis, disse no Conselho de Ministros da União Europeia, em Bruxelas, que "está provada" a intervenção russa na questão catalã e que há dados sobre como o tráfego de notícias falsas difundidas nas redes sociais depois do referendo sobre a independência da Catalunha, a 01 de outubro, passou por "redes situadas na Rússia e em outros países".



Na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou que há uma "histeria antirrussa no Ocidente", o que "talvez se explique porque nas capitais dos países de onde chegam estas acusações, seja Madrid ou Londres, há problemas internos por resolver".



O ministério dos Assuntos Exteriores espanhol veio hoje argumentar que "Espanha nunca acusou o Governo russo de estar por trás dos piratas informáticos", salientando que o ministro só disse que a maioria das contas falsas a debitar informação falsa sobre a situação na Catalunha "estavam fisicamente localizadas em território russo".



Alfonso Dastis não disse "que o Governo russo estava por trás" destas contas falsas.



Para Sergei Lavrov, a "histeria sensacionalista" das capitais ocidentais serve "para distrair a atenção dos eleitores da incapacidade [dos políticos] para resolverem os problemas internos".



O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, salientou que "nem as autoridades espanholas, nem a NATO nem os meios de comunicação apresentaram qualquer argumento que dê credibilidade a essas acusações".