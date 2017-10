Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont pondera convocar eleições na Catalunha

Independentistas radicais da CUP dizem que seria um “ato de capitulação e vassalagem”.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Os independentistas radicais da CUP revelaram ontem que o presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, está a ponderar convocar eleições na Catalunha para evitar a aplicação do Artigo 155 e prometeram opor-se a tal decisão, que consideram um "ato de capitulação e vassalagem" perante Madrid.



"Constou-nos que essa opção está sobre a mesa, existe uma proposta para convocar eleições autonómicas", confirmou o deputado da CUP Carlos Riera, avisando que isso seria o fim do processo independentista. "Convocar eleições seria a ferramenta mais eficaz e demolidora para travar o processo. Vamos opor-nos radicalmente a tal medida, porque é uma arma nuclear para acabar com o processo independentista catalão", garantiu Riera.



Até agora, o governo catalão tinha sempre garantido que a antecipação das eleições não fazia parte dos seus planos, mas a iminência da suspensão da autonomia pelo Senado, já na sexta-feira, poderá ter levado Puigdemont a mudar de ideias.



O governo de Madrid já avisou, no entanto, que não basta convocar eleições. Para que a aplicação do Artigo 155 seja suspensa, o líder do governo catalão deve garantir que não declarou a independência e acatar a decisão do Tribunal Constitucional que anula as leis do referendo e da transitoriedade jurídica.